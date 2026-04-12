Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax

Ajax-uitblinker denkt niet aan vertrek: "Wat een gek schrijft..."

Sara
bron: De Telegraaf
Ajax viert een doelpunt van Mika Godts
Ajax viert een doelpunt van Mika Godts

Mika Godts presteert al het hele seizoen goed bij Ajax. De aanvaller zal waarschijnlijk al goed in de gaten gehouden worden door Europese clubs, maar de Belg wil nog altijd focussen op prijzen pakken met Ajax. 

Godts gaf na Heracles-uit nogmaals aan niet bezig te zijn met een vertrek. "Ik heb al vaker aangegeven dat ik graag bij Ajax ben. Ik heb altijd de droom gehad om hier een prijs te pakken. Dat gaat dit seizoen niet meer lukken, dus hopelijk volgend jaar", hintte hij in Almelo op een langer verblijf.

"Week in, week uit ben ik bezig om zelf beter te worden en betere statistieken te krijgen, maar vooral ben ik bezig met Ajax. Dat is het allerbelangrijkste”, aldus Godts in De Telegraaf.

Als Ajax tweede wordt, dan bemachtigen de Amsterdammers een rechtstreeks ticket voor de Champions League. "We hebben nog niet over de Champions League gesproken, maar bij mij zit het geloof er nog in. We kijken niet naar andere teams, daar hebben we geen invloed op. Daarvoor hebben we te veel verspeeld."

Lees meer:
Ajax Het laatste Ajax Nieuws Mika Godts
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax-uitblinker denkt niet aan vertrek: "Wat een gek schrijft..."

Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws