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Ajax-uitblinker in Elftal van de Week: "Dat is ook rendement"

Niek
Sfeeractie bij de F-Side met vuurwerk en een groot spandoek (jubileum: 50 jaar)
Sfeeractie bij de F-Side met vuurwerk en een groot spandoek (jubileum: 50 jaar) Foto: © Pro Shots

Ajax speelde zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 1-1 gelijk tegen NEC en Arnold Mühren heeft Julian Brandt opgenomen in het Elftal van de Week. De voormalig profvoetballer is vol lof over de Duitse spelmaker, die in het verleden furore maakte bij Borussia Dortmund. 

"Het is leuk dat een speler als Julian Brandt voor de Eredivisie kiest", begint Mühren op de website van de Telegraaf. "Bij Ajax is hij altijd aanspeelbaar, in beweging en weet hij in kleine ruimtes de oplossing te vinden. Tegen NEC creëerde hij een aantal kansen. Dat is ook rendement", constateert hij. 

Brandt had uiteindelijk (helaas) geen goal of assist. De enige treffer kwam namelijk op naam van Tolu Arokodare, die een voorzet van Jorthy Mokio wist binnen te koppen. Feyenoord is overigens hofleverancier bij het 'Elftal van de Week' met maar liefst 3 spelers: Read, St. Juste, Lopez en Valente staan in het team. 

Elftal van de Week De Telegraaf: Thijs Jansen (SC Cambuur); Givairo Read (Feyenoord), Jeremiah St. Juste (Feyenoord), Lewis Schouten (AZ), Javi Lopez (Feyenoord); Marcus Linday (SC Heerenveen), Luciano Valente (Feyenoord), Julian Brandt (Ajax); Tyrone Owusu (Telstar), Yoann Cathline (FC Utrecht) en Isaac Babadi (Sparta Rotterdam).

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