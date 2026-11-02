Ajax-uitblinker in Elftal van de Week: "Hij onderscheidde zich"
Ajax won zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 1-0 van AZ door een doelpunt van Tolu Arokodare. Bart Latuheru zag een duidelijke uitblinker bij de club uit Amsterdam: hij heeft Sofyan Amrabat opgenomen in zijn Elftal van de Week op de website van de Telegraaf.
"Een spectaculaire speler is Sofyan Amrabat van Ajax niet", benadrukt hij. "In de topper tegen AZ onderscheidde hij zich op twee manieren. Met zijn uitgestelde passes en rust aan de bal zorgde hij ervoor dat Ajax in het eerste halfuur AZ onder druk kon houden. Toen AZ wel begon aan te dringen, liep hij de gaten dicht", aldus Latuheru, die ook een voormalig Ajax-speler heeft geselecteerd.
"Wout Weghorst van FC Twente is een spits die het al jaren van zijn enorme drive moet hebben. Het leverde tegen Excelsior vier doelpunten op", vervolgt de voormalig profvoetballer. "Hij begon met een zuivere hattrick en scoorde met het hoofd en met links en rechts. Hij benutte ook een penalty. Het is knap hoe John van den Brom hem in een draaiend team inpaste", beseft Latuheru.
Elftal van de Week (Telegraaf): Brouwer, Baouf, Van Duijl, Adelgaard; Van den Belt, Amrabat, El Erguioui, Mijnans; Rots, Weghorst en Ørjasæter.
Ajax-uitblinker in Elftal van de Week: "Hij onderscheidde zich"
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