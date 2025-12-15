Ajax-uitblinker kan geluk niet op: "Deze zal ik nooit vergeten"

Voor Sean Steur was zondag een dag om niet snel te vergeten. De zeventienjarige middenvelder van Ajax speelde zijn eerste grote Klassieker en won met 2-0.

Steur krijgt de laatste wedstrijden de kans van Fred Grim en pakt die met beide handen aan. De jonge middenvelder maakt veel indruk en was ook tegen Feyenoord een van de beste spelers op het veld. "Ik ben heel erg blij. Mijn eerste Klassieker en deze zal ik nooit vergeten", laat het talent na afloop weten aan ESPN. "Ik voel vertrouwen vanuit de trainer en mezelf."

Het jeugdproduct van de Amsterdammers hoopt in de basis te mogen blijven staan de komende wedstrijden. "Een speler wil altijd spelen. Ik moet gewoon goed blijven trainen en als ik in het veld sta, moet ik het gewoon goed doen en de trainer geen reden geven om me eruit te halen", besluit hij.