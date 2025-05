Ajax uitgefloten door eigen fans: "Een striemend fluitconcert"

"Het leek vóór de wedstrijd al mis te gaan", vertelt hij in een video op de website van de Telegraaf. "Feyenoord kwam met 2-0 voor tegen PSV, iedereen was helemaal in euforische stemming want Ajax - NEC zou de kampioenswedstrijd worden. Maar door de late 2-3 van Noa Lang... dat voelden de Ajax-spelers in de warming-up. Ze leken wel onder hoogspanning te staan, hebben echt een dramatische wedstrijd afgeleverd en zijn echt vernederd door NEC", aldus Verweij.

"Het enige voordeel dat Farioli nog heeft, is dat Ajax het nog in eigen hand heeft", vervolgt de verslaggever. "Win je twee wedstrijden, dan ben je kampioen. Maar: ze hebben in recordtijd een voorsprong van negen punten verspeeld, laten slinken tot één punt. Eigenlijk nog veel sneller dan PSV dat deed", constateert Verweij, die in de Johan Cruijff Arena zag dat de ploeg van trainer Francesco Farioli werd uitgefloten door de Ajax-supporters.

"Dat is eigenlijk voor het eerst dit seizoen", weet hij. "Het voetbal van Farioli werd heel lang geaccepteerd zoals het was, nu was er een striemend fluitconcert. Remko Pasveer riep de F-Side op om vooral achter de ploeg te blijven staan. Het opvallende was wel dat, na de 0-3, toen ging opeens het hele stadion achter het elftal staan. Dat is natuurlijk wel een steuntje in de rug voor de laatste twee wedstrijden", aldus Verweij, die uitkijkt naar de laatste twee duels.

"Ze moeten twee keer winnen", voorspelt hij. "Zeker als je de vorm ziet tegen Utrecht, Sparta en vooral tegen NEC, dat was echt gewoon beschamend... Dan denk ik dat Farioli heel weinig houvast heeft voor de wedstrijden tegen Groningen en tegen Twente", stelt Verweij, die ziet dat de sfeer bij de spelers en de technische staf totaal omgeslagen is na de slechte resultaten van de laatste weken. "Die gaan onder hoogspanning naar Groningen toe", beseft hij.