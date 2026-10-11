Ajax uitgefloten: "Ze kunnen PSV en Feyenoord helemaal niet bijbenen"
Door het Europese programma van volgende week kwamen de Nederlandse topclubs al voor de zondag in actie. PSV won vrijdagavond van SC Heerenveen, terwijl Feyenoord op zaterdag te sterk was voor AZ. Ajax was de enige van de traditionele top drie die averij opliep.
De Amsterdammers kwamen in eigen huis niet verder dan een gelijkspel tegen NEC, waardoor de Amsterdammers een achterstand hebben van vier punten op PSV en vijf punten op Feyenoord. Het was voor Ajax zelfs al de vierde keer dat er punten werden verloren in een thuiswedstrijd en dat viel ook journalist Johan Inan natuurlijk op.
"De eerste fluitconcerten van het seizoen waren zelfs hoorbaar", beschrijft Ajax-watcher Inan van het Algemeen Dagblad. "Op de tribunes daalde het besef langzaamaan in: Ajax kan Feyenoord en PSV, ondanks alle versterkingen, helemaal niet bijbenen. In acht duels verspeelde het geüpgrade elftal immers al vier keer punten", aldus de journalist.
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