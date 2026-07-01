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Ajax (V) haalt oude bekende terug naar Nederland: "Leiderstype"

Niek
Danique Noordman en Nadine Noordam bij Ajax
Danique Noordman en Nadine Noordam bij Ajax Foto: © BSR Agency

Ajax Vrouwen heeft Nadine Noordam weer in de armen gesloten. De middenveldster keert terug naar Amsterdam na een periode bij Brighton & Hove Albion. Bij Ajax tekent Noordam een contract tot medio 2029.

Noordam speelde eerder al tussen 2021 en 2025 in Amsterdam. In totaal kwam ze tot 105 officiële wedstrijden. In de winter van vorig jaar werd ze opgepikt door Brighton & Hove Albion. Afgelopen seizoen kwam ze tot 22 optredens in de Barclays Women's Super League, waarin ze vijf assists gaf. Nu kiest de middenveldster dus voor een terugkeer op de Nederlandse velden.

"De komst van Nadine is een kwaliteitsimpuls voor onze selectie", vindt technisch manager Dolf Roks. "Ze is een leiderstype die een ploeg op sleeptouw kan nemen en met haar loopvermogen en spelinzicht veel dynamiek toevoegt aan ons aanvalsspel. Zowel op als naast het veld gaat Nadine belangrijk zijn voor de ploeg. Ze kent de club goed en ze heeft na haar avontuur in Engeland nog meer ervaring opgedaan. Die ervaring wilden wij graag toevoegen aan onze selectie en het is fijn dat dit gelukt is."

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