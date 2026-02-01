Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

"Ajax van Farioli was veel sterker dan Feyenoord en Ajax dit seizoen"

Thomas
bron: Telegraaf
Francesco Farioli
Francesco Farioli Foto: © Pro Shots

Huub Stevens spaart Ajax niet in zijn analyse van de titelstrijd in de Eredivisie. De oud-trainer sluit niet uit dat PSV begin april al kampioen wordt, en dat komt volgens hem vooral door het gebrek aan serieuze concurrentie vanuit Amsterdam en Rotterdam. In gesprek met De Telegraaf is Stevens helder over de rol van Ajax dit seizoen.

"Dat zie ik wel gebeuren", zegt hij over een mogelijk kampioensfeest op 4 april. "Niet eens zozeer omdat PSV zo geweldig is, maar vooral ook omdat de tegenstand heel beperkt is. Feyenoord en Ajax laten het echt afweten, ook in Europees verband."

De Amsterdammers zijn dit seizoen ver verwijderd van de topvorm waarmee ze vorig jaar nog de titelstrijd spannend hielden. Stevens merkt dat verschil ook op. "Het Ajax van Farioli was veel sterker dan Feyenoord en Ajax dit seizoen", aldus de oud-verdediger.

Toch weet Stevens als geen ander dat een voorsprong niet altijd genoeg is. Vorig seizoen gaf PSV in de tweede seizoenshelft een ruime voorsprong nog uit handen. "Zoiets zie ik echt niet nog eens gebeuren", zegt hij. "Ten eerste omdat PSV stabieler is dan vorig jaar, maar ook omdat de anderen minder zijn."

Zet in op Ajax tegen Excelsior!

Ajax speelt zondag de uitwedstrijd tegen Excelsior. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Kodai Sano juicht

'Ajax wil stunten en hoopt op last minute komst smaakmaker NEC'

0
Fred Grim

Vermoedelijke opstelling Ajax: Grim voert één wijziging door

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Francesco Farioli Huub Stevens
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
David Endt staat VI te woord

Endt had bijzondere relatie met Ajacied: "Hou je bek, laat mij"

0
Fred Grim in de Johan Cruijff Arena

'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."

0
Anco Jansen

Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"

0
Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

0
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties