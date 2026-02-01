Huub Stevens spaart Ajax niet in zijn analyse van de titelstrijd in de Eredivisie. De oud-trainer sluit niet uit dat PSV begin april al kampioen wordt, en dat komt volgens hem vooral door het gebrek aan serieuze concurrentie vanuit Amsterdam en Rotterdam. In gesprek met De Telegraaf is Stevens helder over de rol van Ajax dit seizoen.

"Dat zie ik wel gebeuren", zegt hij over een mogelijk kampioensfeest op 4 april. "Niet eens zozeer omdat PSV zo geweldig is, maar vooral ook omdat de tegenstand heel beperkt is. Feyenoord en Ajax laten het echt afweten, ook in Europees verband."

De Amsterdammers zijn dit seizoen ver verwijderd van de topvorm waarmee ze vorig jaar nog de titelstrijd spannend hielden. Stevens merkt dat verschil ook op. "Het Ajax van Farioli was veel sterker dan Feyenoord en Ajax dit seizoen", aldus de oud-verdediger.

Toch weet Stevens als geen ander dat een voorsprong niet altijd genoeg is. Vorig seizoen gaf PSV in de tweede seizoenshelft een ruime voorsprong nog uit handen. "Zoiets zie ik echt niet nog eens gebeuren", zegt hij. "Ten eerste omdat PSV stabieler is dan vorig jaar, maar ook omdat de anderen minder zijn."