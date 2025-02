Ajax van 'jager' tot 'prooi': "Gaat echt niet makkelijk worden"

Na opnieuw puntenverlies van PSV zijn de rollen in de titelstrijd ineens omgedraaid. Ajax jaagt niet langer op PSV, maar PSV jaagt op Ajax. Bij ESPN bespreken Jarno Verweij en Rob Aarts de nieuwe verhoudingen in de Eredivisie.

"Ik denk dat het voor Ajax geen makkelijk potje wordt", stelt Aarts. Ajax ontvangt zondagmiddag Heracles Almelo. "Je hebt donderdag gezien op wat voor een veld ze speelden in Brussel. Ik denk niet dat het lekker is om drie dagen laten weer in actie te komen."

"Dan weet je, Farioli gaat weer wat wisselen", denkt Verweij. "Die gaat de opstelling wel weer omgooien. Ik vind vooral het mentale aspect interessant. Jagen zorgt voor een andere druk dan dat er op je gejaagd gaat worden. Nu heeft Ajax vijf minder verliespunten dan PSV, ik ben benieuwd hoe ze daarmee om zullen gaan."

"Ajax zal het spel moeten maken", gaat hij verder. "Er zit wel een extra spanning op." Ook Aarts denkt dat Ajax zal moeten leren omgaan met hun nieuwe rol. "Vandaag zijn ze natuurlijk ruim favoriet tegen Heracles. Maar iedereen gaat er ook maar vanuit dat ze de inhaalwedstrijd tegen Go Ahead Eagles gaan winnen. Ook daar komt die druk bij kijken. Ik denk dat dat helemaal niet zo makkelijk gaat worden."