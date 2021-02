Geschreven door Jessica Westdijk 18 feb 2021 om 12:02

Ajax speelt vanavond tegen Lille in een wat afwijkend tenue. Alle drie de tenues die Ajax beschikbaar heeft, pasten niet helemaal bij het tenue waarin Lille speelt.

Daarom is er gekozen voor een wat afwijkend tenue. Ajax speelt wel in het speciaal ontworpen derde shirt, dat zwart met goud is. De daarbij horende zwarte broek was echter geen optie. Daarom speelt Ajax vanavond in een witte broek met zwarte strepen en cijfers en wit met zwarte kousen.