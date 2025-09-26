Ajax vangt bot bij De Graafschap: "Een vertrek is onbespreekbaar"

Ajax wil Thomas Duivenvoorden toevoegen aan de technische staf, maar De Graafschap wil nog niet meewerken. De 39-jarige assistent-trainer van de 'Superboeren' is in de voorbije weken concreet benaderd door de Amsterdammers.

Voetbal International weet te melden dat een vertrek onbespreekbaar is voor Duivenvoorden. De trainer maakte afgelopen zomer de overstap van Quick Boys naar Doetinchem en dit jaar verwacht hij zijn hoogste trainersdiploma te halen. De Graafschap wil hem de kans geven als hoofdtrainer en in een eerder stadium verkoos Duivenvoorden zijn huidige club nog boven Jong Ajax.

Toch geven de Amsterdammers niet op. Zowel Alex Kroes, Marijn Beuker als John Heitinga nam contact op met Duivenvoorden en twee weken geleden werd de interesse ook kenbaar gemaakt bij De Graafschap.

"Dat klopt, maar het was een kort gesprek", geeft technisch manager Berry Powell te kennen. "Wij hebben aangegeven dat we met Thomas een traject voor meerdere jaren zijn ingegaan en een vertrek onbespreekbaar is. Thomas is een gouden kracht voor ons en een heel belangrijke schakel in onze weg naar structureel succes met De Graafschap. Dat snapte Ajax en sindsdien hebben wij ook niets meer vernomen."