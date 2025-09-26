Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Ajax vangt bot bij De Graafschap: "Een vertrek is onbespreekbaar"

Stefan
Berry Powel
Berry Powel Foto: © Pro Shots

Ajax wil Thomas Duivenvoorden toevoegen aan de technische staf, maar De Graafschap wil nog niet meewerken. De 39-jarige assistent-trainer van de 'Superboeren' is in de voorbije weken concreet benaderd door de Amsterdammers.

Voetbal International weet te melden dat een vertrek onbespreekbaar is voor Duivenvoorden. De trainer maakte afgelopen zomer de overstap van Quick Boys naar Doetinchem en dit jaar verwacht hij zijn hoogste trainersdiploma te halen. De Graafschap wil hem de kans geven als hoofdtrainer en in een eerder stadium verkoos Duivenvoorden zijn huidige club nog boven Jong Ajax.

Toch geven de Amsterdammers niet op. Zowel Alex Kroes, Marijn Beuker als John Heitinga nam contact op met Duivenvoorden en twee weken geleden werd de interesse ook kenbaar gemaakt bij De Graafschap.

"Dat klopt, maar het was een kort gesprek", geeft technisch manager Berry Powell te kennen. "Wij hebben aangegeven dat we met Thomas een traject voor meerdere jaren zijn ingegaan en een vertrek onbespreekbaar is. Thomas is een gouden kracht voor ons en een heel belangrijke schakel in onze weg naar structureel succes met De Graafschap. Dat snapte Ajax en sindsdien hebben wij ook niets meer vernomen."

Zet in op Ajax tegen NAC Breda!

Ajax speelt zaterdagmiddag de thuiswedstrijd tegen NAC Breda. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Frans van Seumeren

Frans van Seumeren kritisch: "Snap niet dat Ajax hem niet wilde"

0
Hakim Ziyech

Hakim Ziyech krijgt advies van oud-Ajacied: "Het rommelt bij PSV"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sarina Wiegman op de rode loper van het Ballon d'Or-gala

"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"

0
Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard

Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"

0
Bilal Ould-Chikh

Bilal Ould-Chikh geniet: "Dat zijn bedragen die Ajax kan betalen"

0
Tijmen van Wissing

Van Wissing vol lof: "Zou liever hem bij Ajax zien dan Heitinga"

0
Leroy Sané en Gijs Smal

'Sané was in beeld bij Ajax': "Hij stond hoog op het lijstje"

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hekelt voormalig Ajacied: "Een randdebiel"

0
Marcel van Roosmalen in Amsterdam

Van Roosmalen haalt uit naar Heitinga: "Zaal vol met kleuters"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 6 10 16
2 PSV 6 9 13
3 Ajax 6 6 12
4 AZ 6 5 12
5 FC Groningen 6 3 12
6 Fortuna Sittard 6 1 10
7 NEC Nijmegen 6 7 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd