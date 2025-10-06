Kick-off
Ajax vangt bot bij FC Twente-speler: "Dit is óók een grote club"

Amber
bron: Voetbal International
Ruud Nijstad
Ruud Nijstad Foto: © BSR Agency

Ruud Nijstad beleefde zondag een bijzonder moment: de zeventienjarige verdediger maakte in de derby tegen Heracles Almelo zijn officiële debuut voor FC Twente. De jongeling wordt gezien als een van de grootste talenten uit de Enschedese jeugdopleiding en bleef de club trouw, ondanks belangstelling van grote clubs.

"Er waren heel veel clubs geïnteresseerd", vertelt Nijstad tegenover Voetbal International. "Met vier of vijf daarvan heb ik ook gesproken. PSV en Juventus waren wel het meest concreet. Ajax ook."

Uiteindelijk koos hij bewust voor een langer verblijf in Enschede. Daarbij liet hij zich adviseren door enkele oud-FC Twente-spelers. "Wout Brama bijvoorbeeld. Zij zeiden ook wat wijsheid was. Op basis daarvan heb ik mijn keuze gemaakt. Maar eigenlijk was mijn gevoel vanaf het begin híer, bij FC Twente. Dit is óók een grote club, om heel eerlijk te zijn."

Zijn debuut in De Grolsch Veste voelde als de juiste beloning. "Als je dan een jaar later je debuut mag maken, is dat top. Hier zit ik goed, kan ik me volop doorontwikkelen. En zijn ze lekker nuchter, dat vind ik ook fijn."

