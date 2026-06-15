'Ajax vangt bot bij Schotse middenvelder (19) van Rangers FC'
Ajax gaat zich niet versterken met Bailey Rice. Volgens journalist Ben Jacobs hebben de Amsterdammers de middenvelder van Rangers wel een voorstel gedaan.
Ajax is op zoek naar een controlerende middenvelder en dacht daarbij ook aan Rice. De negentienjarige Schot kwam dit seizoen weinig in actie bij Rangers FC en beschikt over een aflopend contract.
Ajax en ook Schalke 04 zou de jonge middenvelder een aanbod gedaan hebben, maar volgens Ben Jacobs heeft Rice beide clubs afgewimpeld. Volgens de journalist gaat hij zijn contract bij Rangers FC waarschijnlijk toch verlengen.
'Ajax vangt bot bij Schotse middenvelder (19) van Rangers FC'
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