Ajax verandert na fors verlies: "Dat is nu het uitgangspunt"

Ajax maakte maandag een verlies van meer dan 37 miljoen euro bekend. Een groter verlies dan ooit. Tom Knipping van Voetbal International analyseert het verlies, en kijkt onder andere naar de transferresultaten.

"Bijna alle Nederlandse clubs draaien operationele verliezen, die ze proberen goed te maken met transferwinsten. Over de prestaties op de transfermarkt in 2024/25 kunnen we kort zijn: dramatisch", begint hij. "In de zomerwindow van 2024, de winterwindow van 2025 en de eerste weken van de laatste zomerwindow (verkopen tot en met 30 juni 2025 telden mee voor seizoen 2024/25) boekte Ajax slechts tien miljoen aan verkoopwinsten. Uiteraard erfde technisch directeur Alex Kroes nou niet de meest aantrekkelijke handelswaar om uit te stallen in de etalages van de transfermarkt. Het hielp ook niet dat spelers duur waren aangekocht. Steven Bergwijn stond voor zo’n hoog bedrag in de boeken, dat de toch niet kinderachtige verkoop aan Saoedi-Arabië per saldo niets opleverde."

"Niettemin heeft Ajax natuurlijk wel meer kapitaal op het veld staan dan de meeste Nederlandse clubs en internationaal een goede naam, waardoor de toptalenten vaak in een hogere prijscategorie vallen dan die van Feyenoord en PSV. Bovendien groeide en bloeide de transferindustrie volop. Dan is tien miljoen extreem laag. Weliswaar verkocht Kroes Jorrel Hato en Brian Brobbey nog voor goede prijzen, maar beide transfers vielen na 30 juni", valt er verder te lezen.

"Tegenover de verkoopwinsten staan de afschrijvingen op eerder aangekochte spelers. Op het toppunt tikte die post bij Ajax de zestig miljoen aan, vervolgens bleek dat de lat wel erg hoog was komen te liggen. Om zestig miljoen aan afschrijvingen goed te maken moet op de markt al snel voor bruto tachtig miljoen worden verkocht. In combinatie met de negatieve operationele resultaten zou er in een worst case-scenario (slecht verkopen en geen Europees voetbal) dan een verlies kunnen ontstaan dat Ajax niet kan dragen."

"Vandaar dat Ajax op de rem trapte. Eerst verkopen en dan pas kopen, is tegenwoordig het uitgangspunt. Ajax zal niet snel meer dertig miljoen uittrekken voor een enkele speler, zoals met Steven Bergwijn gebeurde. In 2024/25 kelderden de afschrijvingen van 50 naar 41 miljoen. Hoewel de moeilijkheidsgraad om transferwinst te maken dus is gedaald, leed Ajax door de nogal magere verkoopcijfers uiteindelijk toch een transferverlies van 31 miljoen euro", besluit Knipping.