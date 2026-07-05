'Ajax-verdediger ontbreekt bij oefenduel, interesse uit Bundesliga'
Anton Gaaei staat serieus in de belangstelling van een club uit de Bundesliga. Dat schrijft Het Parool.
Ajax speelde zaterdag tegen Panathinaikos de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding. Rayane Bounida, Oliver Edvardsen, Kasper Dolberg en Anton Gaaei waren afwezig. De verklaring van de Amsterdamse club was dat het te maken had met pijntjes, maar Het Parool koppelt het ook aan transferperikelen.
Zo is van Dolberg bekend dat hij deze zomer mag vertrekken concrete belangstelling geniet van FC Midtjylland. Ook Gaaei heeft zich in de kijker gespeeld. De Deense rechtsback zou serieuze interesse uit de Bundesliga genieten. Om welke club(s) het gaat, is niet duidelijk.
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