Ajax-verdediger trainde met Ronaldo: "Wilde hem geen pijn doen"
Ajax-verdediger Lucas Rosa heeft al veel grote namen uit de voetbalwereld ontmoet. De 26-jarige Braziliaan blikt terug op zijn ervaringen met onder anderen Gabriel Jesus, Cristiano Ronaldo en Ronaldo Nazário. Via zijn Instagram-tijdlijn kijkt hij terug op zijn carrière en spreekt hij ook zijn ambities bij Ajax uit.
Rosa ziet onder meer een foto terug met Gabriel Jesus. "Mijn maatje", begint hij in een gesprek met de clubkanalen. "Wist je dat we op dezelfde dag jarig zijn? Ik geloof dat dit mijn eerste training met het eerste elftal was. Ik weet nog dat Gabriel Jesus het toen echt heel goed deed bij Palmeiras. Hij is een heel goede speler, het was goed om met spelers van dat niveau te kunnen trainen."
Verder staat hij stil bij zijn eerste optreden voor een Braziliaanse jeugdselectie. "Dit was een grote eer. Zelfs mensen die geen Braziliaan zijn dromen er van om dit shirt te dragen. De enige met vijf sterren. Dit is de droom voor ieder kind. Dit was in de jeugd, dus nu is mijn doel het eerste elftal. Als we een goed seizoen hebben en het team en ik goed spelen, denk ik dat er altijd een kans is."
Als speler van Juventus trainde Rosa al samen met Cristiano Ronaldo. "Alle ogen waren op hem gericht. Om alleen al rond deze spelers te zijn, heeft mij als verdediger veel geleerd. Italië is de beste school voor een verdediger. Het was moeilijk tegen Ronaldo. Het ding was, ik wilde hem geen pijn doen. Ik wilde niet dat hij langs mij zou dribbelen, maar ik deed wel voorzichtig, want ik zou een probleem hebben als ik hem pijn zou doen."
Rosa kwam niet alleen Cristiano Ronaldo tegen, bij Real Valladolid werkte hij ook onder de vleugels van mede-eigenaar Ronaldo Nazário. "Het was voor mij een grote eer om in zijn team te spelen. Hij probeerde er altijd voor ons te zijn. Het was een voorrecht om tijd met hem te mogen besteden, want hij is ook gewoon een fijn persoon."
Nu speelt Rosa voor Ajax. Vooral een foto met juichende fans maakt indruk op Rosa. "Ik krijg kippenvel als ik deze foto zie. Want dit is Ajax. Het is een enorme club. Het is geweldig om dit soort waardering te krijgen van de fans. Dat is onbetaalbaar. Het laat zien dat ik het goed doe."
"Als ik tackle, of als ik een gevecht aanga met een andere speler... Ik geloof dat de fans dat leuk vinden. Het ultieme doel is om kampioen te worden. Ik wil de schaal omhoog tillen. Ik was er heel dichtbij toen ik hier kwam en nu wil ik het zeker voor elkaar krijgen", aldus Rosa.
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