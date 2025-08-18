Kick-off
Alvarez-transfer afgeraden: "Ik zou het echt krankzinnig vinden"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Ajax-verdediger vertrekt tijdelijk: "Wel 25 clubs hadden interesse"

Joram
bron: Tekengeld
Dies Janse en Rayane Bounida in de Johan Cruijff Arena
Dies Janse en Rayane Bounida in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Ajax-verdediger Dies Janse speelt komend seizoen op huurbasis voor FC Groningen. Volgens ESPN-journalist Sjors Grol is dat een slimme zet van de Groningers, al zorgt het wel voor een erg jong verdedigingscentrum. Bij Ajax had Janse dit seizoen geen uitzicht meer op speeltijd.

"Met de komst van Ko Itakura is hij weer een plekje teruggevallen in de rangorde," legt Grol uit in Tekengeld. "FC Groningen had het beste plan met hem. Zijn zaakwaarnemer heeft zelfs laten doorschemeren dat er wel 25 clubs interesse hadden. Linksbenige centrale verdedigers zijn gewild, want daar zijn er niet zo veel van. Janse heeft zich bij zowel Jong Ajax als in het eerste al laten zien, dus ik snap dat hij goed aangeschreven stond."

Bij FC Groningen kan de 20-jarige verdediger samen met Thijmen Blokzijl het hart van de defensie gaan vormen. "Dat is een jong, maar ook heel talentvol centrum. Bovendien heb je met Marvin Peersman nog een ervaren speler achter de hand. Daarmee krijgt Groningen een veel solidere basis," aldus Grol.

Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Alvarez-transfer afgeraden: "Ik zou het echt krankzinnig vinden"

Kayden Wolff

Jong Ajax boekt met grote cijfers eerste overwinning van seizoen

Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

