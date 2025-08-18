Ajax-verdediger vertrekt tijdelijk: "Wel 25 clubs hadden interesse"

Ajax-verdediger Dies Janse speelt komend seizoen op huurbasis voor FC Groningen. Volgens ESPN-journalist Sjors Grol is dat een slimme zet van de Groningers, al zorgt het wel voor een erg jong verdedigingscentrum. Bij Ajax had Janse dit seizoen geen uitzicht meer op speeltijd.

"Met de komst van Ko Itakura is hij weer een plekje teruggevallen in de rangorde," legt Grol uit in Tekengeld. "FC Groningen had het beste plan met hem. Zijn zaakwaarnemer heeft zelfs laten doorschemeren dat er wel 25 clubs interesse hadden. Linksbenige centrale verdedigers zijn gewild, want daar zijn er niet zo veel van. Janse heeft zich bij zowel Jong Ajax als in het eerste al laten zien, dus ik snap dat hij goed aangeschreven stond."

Bij FC Groningen kan de 20-jarige verdediger samen met Thijmen Blokzijl het hart van de defensie gaan vormen. "Dat is een jong, maar ook heel talentvol centrum. Bovendien heb je met Marvin Peersman nog een ervaren speler achter de hand. Daarmee krijgt Groningen een veel solidere basis," aldus Grol.