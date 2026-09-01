Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax verhuurt jonge doelman aan KKD-club, ook optie tot koop

Max
bron: De Graafschap
Paul Reverson
Paul Reverson Foto: © BSR Agency

Paul Reverson zal dit seizoen uitkomen voor De Graafschap. De doelman van Ajax wordt verhuurd aan de club uit Doetinchem. 

Reverson speelt al jaren in de jeugdopleiding van Ajax, maar maakte nog niet zijn debuut voor de hoofdmacht van de Amsterdammers. Nu wordt hij verhuurd aan De Graafschap. "Ik heb heel veel zin in komend seizoen. Vorig jaar maakte het spelen met Jong Ajax op De Vijverberg al indruk op me. Ik verheug me erop om voor de supporters te spelen in een volle De Vijverberg", reageert hij op de clubsite van de Superboeren. 

De Graafschap heeft een optie tot koop opgenomen in de huurdeal met Ajax. "We zijn blij dat we Paul aan ons keepersteam kunnen toevoegen. Met zijn voetballende kwaliteiten past hij goed bij onze speelwijze en daarnaast beschikt hij over sterke reflexen", laat technisch manager Berry Powel weten. 

Gerelateerd:
Oliver Edvardsen

'FC Utrecht wil spoedig poging wagen voor aanvaller van Ajax'

0
Enzo Boyomo

Directeur bevestigt interesse Ajax: "Daarom willen clubs hem hebben"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Paul Reverson
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Noa Lang

'Ajax doet nieuwe poging voor Lang': "Opnieuw contact opgenomen"

0
René van der Gijp

Gijp schrikt van 'lilliputter': "Daar loopt Sjaak Swart nog voorbij"

0
Sean Steur tegen Liverpool

Newcastle United-scout looft Sean Steur: "Een uitstekend talent"

0
Soufyan Daafi

Oud-Ajacied haalt uit: "Bij Ajax wordt niet iedereen gelijk behandeld"

0
Robert Maaskant

Maaskant niet vrolijk: "Dan worden de spelers niet meer beter"

0
Chris Woerts

Woerts wil Eredivisie op de schop: "We moeten naar minder clubs"

0
Steven Berghuis bij FC Sion

VIDEO | Samenvatting: Ajax boekt belangrijke zege bij FC Sion

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'FC Utrecht wil spoedig poging wagen voor aanvaller van Ajax'

Directeur bevestigt interesse Ajax: "Daarom willen clubs hem hebben"

'Ajax op hoofdlijnen akkoord, beoogde aanwinst komt naar Amsterdam'

'Oud-Ajacied maakt op huurbasis terugkeer bij Eredivisionist'

Ajax verhuurt jonge doelman aan KKD-club, ook optie tot koop

'Ajax maakt werk van komst talent (19) uit opleiding Espanyol'

'Duitse tak van Sky zet streep door Ajax-gerucht over verdediger'

'ESPN meldt akkoord: Ajax heeft opvolger van Mika Godts binnen'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws