Ajax verhuurt jonge doelman aan KKD-club, ook optie tot koop

Reverson speelt al jaren in de jeugdopleiding van Ajax, maar maakte nog niet zijn debuut voor de hoofdmacht van de Amsterdammers. Nu wordt hij verhuurd aan De Graafschap. "Ik heb heel veel zin in komend seizoen. Vorig jaar maakte het spelen met Jong Ajax op De Vijverberg al indruk op me. Ik verheug me erop om voor de supporters te spelen in een volle De Vijverberg", reageert hij op de clubsite van de Superboeren.

De Graafschap heeft een optie tot koop opgenomen in de huurdeal met Ajax. "We zijn blij dat we Paul aan ons keepersteam kunnen toevoegen. Met zijn voetballende kwaliteiten past hij goed bij onze speelwijze en daarnaast beschikt hij over sterke reflexen", laat technisch manager Berry Powel weten.