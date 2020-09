Geschreven door Jessica Westdijk 02 sep 2020 om 18:09

Lisandro Magallan wordt door Ajax dit seizoen verhuurd aan Crotone, dat komende seizoen uitkomt in de Serie A. De club is naar die competitie gepromoveerd. De Argentijnse middenvelder is op dit moment in Italië voor de medische keuring.

Ook heeft Crotone om Magallan na dit seizoen over te kopen van Ajax, als de verdediger goed bevalt. Die koopoptie vertegenwoordigt 9 miljoen euro. Dat zou voor Ajax mooi meegenomen zijn, want Magallan kwam voor 9,5 miljoen euro naar Ajax. Op die manier zou een groot deel van de transfersom kunnen worden terug verdiend. Wie kijkt naar de recordtransfers van Crotone, ziet echter dat het niet heel realistisch lijkt dat de club daadwerkelijk 9 miljoen euro gaat betalen. Nog nooit gaf Crotone meer dan 1,7 miljoen euro uit aan de komst van een nieuwe speler.

Maar in ieder geval dit seizoen speelt Magallan dus in Italië. Bij Ajax ligt hij nog tot medio 2023 vast. Anderhalf jaar geleden kwam hij over van Boca Juniors. In zijn eerste maanden in Amsterdam wist hij niet te overtuigen, waarna Ajax hem afgelopen seizoen verhuurde aan het Spaanse Alavés. Ook die club had een optie tot koop, maar besloot om daar geen gebruik van te maken.