'Ajax verhuurt mogelijk Mislintat-flop aan club uit thuisland'

Ajax staat op het punt om opnieuw afscheid te nemen van Gaston Avila. De Argentijnse verdediger is volgens journalist Uriel Lugt dichtbij een tijdelijke terugkeer naar zijn thuisland. Rosario Central hoopt hem op huurbasis over te nemen van de Amsterdammers.

Avila werd voor 12,5 miljoen euro door Sven Mislintat naar Ajax gehaald, maar wist in Amsterdam nooit een vaste plek te veroveren. In januari werd hij daarom verhuurd aan het Braziliaanse Fortaleza, waar hij vanwege blessureleed ook nauwelijks in actie kwam. Rosario ziet nu kans om hem los te weken uit Brazilië.

Volgens de berichtgeving ligt er al een akkoord tussen Ajax en Rosario over een huurperiode van één jaar. Of daar een koopoptie of volledige salarisovername bij zit, is nog niet duidelijk. Fortaleza moet nog wel toestemming geven voor het vroegtijdig beëindigen van de huidige huurovereenkomst, maar zal daar waarschijnlijk een vergoeding voor ontvangen.