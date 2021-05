Geschreven door Jessica Westdijk 18 mei 2021 om 15:05

Volgens ESPN wordt Kjell Scherpen komend seizoen door Ajax verhuurd aan PEC Zwolle.

De doelman verruilde FC Emmen in 2019 voor Ajax. In zijn eerste seizoen keepte hij vooral in Jong Ajax. Mede door de schorsing van Andre Onana zat Scherpen dit seizoen vaker bij de selectie van Ajax 1 en kwam hij ook tot 4 wedstrijden: 2 in de Eredivisie, 1 in de KNVB-beker en 1 in de Europa League: de kwartfinale tegen AS Roma.

Komend seizoen heeft Ajax met Maarten Stekelenburg en Remko Pasveer 2 ervaren keepers in huis. Een verhuur zou daarom het beste zijn voor Scherpen, die nog tot medio 2023 vastligt in Amsterdam. PEC Zwolle moest op zoek naar een nieuwe doelman. De club verlengde niet met Xavier Mous en Michael Zetterer werd in de winterstop al teruggeroepen door Werder Bremen. De Zwollenaren zouden dus zijn uitgekomen bij Scherpen.