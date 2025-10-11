Kick-off
Verweij wijst naar Ajax-duo: "Dat moeten ze zich aanrekenen"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Ajax

Ajax verkocht beleggingsportefeuille van 23 miljoen: "Noodscenario"

Sara
bron: Voetbal International
Alex Kroes en Marijn Beuker
Alex Kroes en Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Ajax maakte maandag een verlies van 37,3 miljoen euro bekend. Tom Knipping analyseert het recordverlies van de club uit Amsterdam. Hoe kan het dat de club zich nog altijd geen zorgen maakt om het betalen van de rekeningen?

"Ajax mag dan zelfs na dit verlies nog altijd een enorm eigen vermogen van 190 miljoen hebben, deels is dat een papieren werkelijkheid", begint Knipping bij Voetbal International. "Eigen vermogen is wat anders dan cash om salarissen en transfers mee te betalen. Ajax moet behoorlijk intensief pinnen, omdat ook het nieuwe trainingscomplex uit eigen middelen wordt betaald. Uiteraard komen de rekeningen van de aannemer gewoon binnen bij mindere prestaties. Om het banksaldo op peil te houden, heeft Ajax de beleggingsportefeuille van 23 miljoen verkocht. Dat moet in de tweede seizoenshelft zijn gebeurd, want uit de halfjaarcijfers bleek dat Ajax deze beleggingen in de winterstop nog in bezit had. Ajax had aan het einde van het seizoen veertig miljoen op de bank staan, tegenover 35 miljoen een jaar eerder."

Financiële zorgen zijn er nog altijd niet, weet Knipping. "De club maakt zich geen zorgen over het betalen van de rekeningen, zelfs niet als de club in 2026/27 helemaal geen Europees voetbal zou spelen. Er is een scenario doorgerekend voor het onwaarschijnlijke geval dat Ajax overal naast zou grijpen. Er zijn dan geen kunstgrepen nodig, omdat Ajax bij een bank gebruik kan maken van een lening die nog niet is aangesproken. Het gaat om een doorlopend krediet dat werd afgesproken in 2023, toen de club ver was weggezakt in de Eredivisie. Uiteraard is deze service om twintig miljoen rood te mogen staan niet gratis."

"Verder zou Ajax in een noodscenario nog transferinkomsten naar voren kunnen halen of een hypotheek op De Toekomst kunnen nemen. Er loopt een onderzoek naar financiering van het trainingscomplex", besluit Knipping. 

