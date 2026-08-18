'Ajax verkoopt Itakura na één jaar met zeven miljoen euro verlies'

Ko Itakura staat voor een terugkeer naar Borussia Mönchengladbach. Volgens transferjournalist Florian Plettenberg van Sky Sport zijn Ajax en de Duitse club dinsdagavond tot een akkoord gekomen over de Japanse verdediger.

Itakura mocht deze zomer al vertrekken uit Amsterdam. De 29-jarige verdediger werd de afgelopen weken nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek en lijkt nu daadwerkelijk terug te keren naar Duitsland. Ajax ontvangt volgens Plettenberg 3,5 miljoen euro voor de transfer. Via bonussen kan de transfersom nog oplopen tot vier miljoen euro. De Amsterdammers hebben daarnaast een percentage van een eventuele toekomstige doorverkoop bedongen.

Daarmee doet Ajax financieel een flinke stap terug. De club betaalde vorig jaar nog 10,5 miljoen euro om Itakura juist vanuit Mönchengladbach naar Amsterdam te halen. Slechts 375 dagen later keert hij terug naar zijn oude werkgever, voor een bedrag dat ongeveer zeven miljoen euro lager ligt.