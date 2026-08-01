'Ajax verkoopt Mika Godts alleen voor absolute hoofdprijs aan PSG'

Ajax zet hoog in voor Mika Godts en wil alleen meewerken bij een uitzonderlijk bod. Volgens het Algemeen Dagblad houdt de club vast aan een vraagprijs van tientallen miljoenen voor de Belgische aanvaller, die in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain.

De interesse van PSG werd vrijdagavond bekend nadat Godts werd gespot in Porto met Luis Campos, de technisch adviseur van de Franse topclub. Waar ESPN eerder melding maakte van een mogelijke transfersom tussen de 45 en 50 miljoen euro, verwacht het AD dat Ajax meer verlangt.

De Amsterdammers zouden eerder dit jaar een bedrag van ongeveer zestig miljoen euro hebben genoemd als vraagprijs voor Godts. De 21-jarige buitenspeler ligt nog tot de zomer van 2029 vast in de Johan Cruijff Arena, waardoor Ajax sterk staat in de onderhandelingen.