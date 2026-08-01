'Ajax verkoopt Mika Godts alleen voor absolute hoofdprijs aan PSG'
Ajax zet hoog in voor Mika Godts en wil alleen meewerken bij een uitzonderlijk bod. Volgens het Algemeen Dagblad houdt de club vast aan een vraagprijs van tientallen miljoenen voor de Belgische aanvaller, die in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain.
De interesse van PSG werd vrijdagavond bekend nadat Godts werd gespot in Porto met Luis Campos, de technisch adviseur van de Franse topclub. Waar ESPN eerder melding maakte van een mogelijke transfersom tussen de 45 en 50 miljoen euro, verwacht het AD dat Ajax meer verlangt.
De Amsterdammers zouden eerder dit jaar een bedrag van ongeveer zestig miljoen euro hebben genoemd als vraagprijs voor Godts. De 21-jarige buitenspeler ligt nog tot de zomer van 2029 vast in de Johan Cruijff Arena, waardoor Ajax sterk staat in de onderhandelingen.
Ajax haalde Godts begin 2023 voor ongeveer één miljoen euro op bij KRC Genk. De Belgische club profiteert bij een toekomstige verkoop mee en heeft recht op een percentage van de winst.
Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"
Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"
Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"
'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"
Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"
Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."
Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"
Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Mokio en Brandt schieten stroef Ajax voorbij tien man PEC Zwolle
'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'
Mika Godts haakt af in warming-up, Eredivisie-debuut voor talent
'Jordi Cruijff zorgt voor verdeeldheid': "Te veel korte termijn"
Opstelling Ajax bekend: basisdebuut voor aanwinst Ter Stegen
Míchel Sanchez zorgt zondag tegen PEC voor unieke reeks bij Ajax
Brandt overtuigd door Ajacied: "Ik zag het vuur in zijn ogen"
Bruggink lyrisch over Ajacied: "Écht een waanzinnig goede speler"
Cruijff geprezen voor Ajax-transfers: "Hij heeft iets bijzonders"
Ten Hag kritisch op situatie bij Ajax: "Grotendeels verdwenen"
Waterreus prijst Ajax-aanwinst: "Dit is absolute wereldklasse"
Theo Janssen lacht: "Dat was het verhaal toen hij bij Ajax kwam"
Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"
Míchel Sanchez drukt stempel: "Veelzeggend hoe hij met Mokio omgaat"
Verweij: "Plaatst hij dat zijn buurjongen heeft getekend bij Ajax..."
De Boer over transfertarget Ajax: "Er is wat mis met die jongen"
Abdalla kijkt ogen uit bij Ajax: "Gewoon Champions League-niveau"
Voetbalprominenten voorspellen: hier eindigt Ajax dit seizoen
Vahle: "Opvallend dat zij niet genoemd worden als titelfavoriet"
Ajax-talent: "Het maakt mij geen ene reet uit waar ik speel"
Vivianne Miedema wijst naar Ajax: "Cruijff moet dit niet doen"
Ronald de Boer lyrisch over Ajacied: "Een soort Jude Bellingham"