Ajax verkoopt Moro, dit bedrag kunnen de Amsterdammers bijschrijven

Het is officieel: Raúl Moro vertrekt definitief bij Ajax. De Spaanse vleugelaanvaller zet zijn loopbaan voort bij Osasuna, waar hij een meerjarig contract heeft ondertekend. Ajax-directeur Marijn Beuker bevestigt dat de speler in Nederland moeilijk zijn draai kon vinden.

Ajax en Osasuna bereikten deze week overeenstemming over een definitieve transfer. Moro was persoonlijk al langer akkoord met de Spaanse club. De Amsterdammers betaalden afgelopen zomer nog circa elf miljoen euro aan Real Valladolid, maar laten de buitenspeler nu na één seizoen weer vertrekken. Moro ligt bij Osasuna vast tot medio 2031.

Ajax ontvangt in eerste instantie ongeveer 5,5 miljoen euro voor de 22-jarige Spanjaard. Via haalbare bonussen kan dat bedrag oplopen tot zo’n acht miljoen euro. Daarnaast bedong Ajax een doorverkooppercentage van twintig procent.

Sportief gezien wist Moro in Amsterdam geen onuitwisbare indruk achter te laten. Hij kwam tot 21 officiële wedstrijden in het eerste elftal, waarin hij één keer scoorde en twee assists gaf. Ondanks een doorlopend contract tot de zomer van 2030 hebben beide partijen besloten vroegtijdig afscheid van elkaar te nemen. Moro genoot daarbij belangstelling van meerdere Spaanse clubs, waaronder Real Mallorca, Espanyol, Villarreal, Real Oviedo en Real Sociedad.

In een reactie op de transfer licht directeur voetbalzaken Marijn Beuker het vertrek toe. "Raúl is een getalenteerde en technisch vaardige speler die in Spanje eerder al heeft laten zien waartoe hij in staat is. Helaas kon hij in Nederland niet helemaal aarden, waardoor hij graag terug wilde keren naar Spanje. We hopen dat hij in zijn vertrouwde omgeving weer volop kan groeien en zijn kwaliteiten kan tonen in La Liga. We danken Raúl voor zijn inzet bij Ajax en wensen hem veel succes bij Osasuna."