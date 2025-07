Ajax verkoopt opnieuw overbodige speler en schrijft miljoenen bij

Ajax is er wederom in geslaagd om een overbodige speler te verkopen. De Amsterdammers hebben een akkoord bereikt met Club Brugge over de transfer van Carlos Forbs, zo maken de clubs donderdagavond bekend.

Forbs kwam in de zomer van 2023 over van Manchester City. Hij kwam in totaal in 38 officiële wedstrijden voor het eerste elftal van Ajax in actie en daarin scoorde hij drie keer. Afgelopen seizoen speelde de aanvaller op huurbasis voor Wolverhampton Wanderers. Bij de start van dit seizoen kreeg hij te horen dat hij niet meer welkom was bij het eerste elftal.

Forbs heeft nu met Club Brugge een nieuwe club gevonden. Naar verluidt maakt de Belgische topclub zes miljoen euro over naar Amsterdam, plus nog eens 1,2 miljoen aan mogelijke bonussen. Forbs heeft een vijfjarig contract getekend in het Jan Breydelstadion.

"Carlos heeft hele fijne karaktereigenschappen, is altijd positief en is bovendien een leergierige, gedreven speler. Desondanks is het hem helaas niet gelukt om bij ons basisspeler te worden", zegt Alex Kroes. "Hij is nog hartstikke jong en heeft daarom nog een hele carrière voor zich. Die gaat hij nu voortzetten in België en daar hebben wij hem heel veel succes bij gewenst."