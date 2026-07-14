'Ajax verlegt focus en rekent niet meer op komst Dani Ceballos'

Ajax gaat zich de komende tijd vol richten op de komst van Azzedine Ounahi. Dat meldt transferjournalist Matteo Moretto dinsdagmiddag.

De afgelopen weken werd Ajax veelvuldig gelinkt aan Dani Ceballos. De Spaanse middenvelder wordt echter door meer clubs begeerd en een transfer naar Amsterdam lijkt deze zomer niet meer te gebeuren, zo meldt ook Moretto.

Jordi Cruijff heeft zijn aandacht inmiddels verlegd naar een andere middenvelder: Ounahi. De Marokkaans international maakte dit WK opnieuw een goede indruk en wordt binnen Ajax gezien als geweldige versterking. Volgens Moretto zijn de onderhandelingen tussen de partijen al gaande.