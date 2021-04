Geschreven door Jessica Westdijk 30 apr 2021 om 09:04

Ajax heeft het contract van Ar’Jany Martha met 2 seizoenen verlengd. De 17-jarige aanvaller lag nog tot medio 2022 vast, dat is nu tot medio 2024.

In de zomer van 2019 kwam Martha over uit de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam. Aan het begin van dit seizoen, tijdens Jong Ajax – Roda JC, maakte hij zijn debuut in het betaald voetbal. Inmiddels is Martha een vast onderdeel van de selectie van Mitchell van der Gaag. Martha is (nog) geen basisspeler, maar kan bijna iedere week wel op minuten rekenen in de Keuken Kampioen Divisie.

Tot nu toe kwam hij 26 keer in actie voor Jong Ajax en maakte hij 3 goals.