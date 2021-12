Geschreven door Idse Geurts 09 dec 2021 om 10:12

In navolging van Marc Overmars, heeft ook commercieel directeur Menno Geelen zijn contract bij Ajax verlengd. Het nieuwe contract van Geelen verbindt hem tot 2026 aan Ajax. Geelen is sinds 2016 commercieel directeur bij Ajax, maar plakt hier dus nog aantal jaar aan vast.

Zelf is Geelen erg blij met de verlenging. “Ik heb het hier erg naar mijn zin en we hebben de afgelopen jaren mooie dingen bereikt. Dit is een dynamische wereld waarin ik genoeg kansen zie om ook de komende jaren met mijn collega’s en samen met onze commerciële partners een bijdrage te leveren aan de groei van de club. Dus ik ben blij met deze verlenging”, aldus Geelen tegenover de officiële kanalen van Ajax.

Ook binnen Ajax heerst er veel tevredenheid over het behouden van Geelen. “Wij zien Menno Geelen als architect van de commerciële strategie van Ajax. Wij hebben er veel vertrouwen in dat hij daar de komende jaren verder succesvol invulling aan kan geven. Mocht het nodig zijn, kan Menno tevens als plaatsvervangend algemeen directeur fungeren. Hij heeft de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan. De groei die zijn afdelingen onder hem bewerkstelligd hebben, kwalitatief maar ook als belangrijke inkomstenbronnen voor de club, is indrukwekkend. Deze voorgenomen benoeming is erg goed voor Ajax”, stelt president-commissaris Leen Meijaard.

Met al deze contractverleningen lijkt Ajax echt mee te willen strijden met de Europese top. Hopelijk gaat dit goede voornemen ook daadwerkelijk slagen.