Ajax verlengt contract met Bounida: "We zijn zeer tevreden"

Directeur voetbal Marijn Beuker is enthousiast over de verlenging: "We zijn erg blij dat Rayane zijn contract bij Ajax heeft verlengd. De gesprekken hebben even geduurd, maar we zijn zeer tevreden dat Rayane gelooft in het sportieve plan dat we met elkaar hebben besproken en dat de overeenkomst past binnen de nieuwe realiteit van Ajax." Beuker benadrukt de kwaliteiten van Bounida, die bekend staat om zijn techniek en creativiteit: "Rayane is met zijn fijne techniek, handelingen in de kleine ruimte en tweebenigheid een lust voor het oog."

Bounida zelf heeft een lastige periode doorgemaakt in Amsterdam, maar zijn harde werk begint zich nu uit te betalen. "Rayane had in het begin een lastige periode in Amsterdam, waarin hij geduldig moest zijn en hard heeft moeten werken. De laatste maanden heeft hij wederom fantastische stappen gezet, die hem van Ajax O19 naar Jong Ajax en Ajax 1 hebben gebracht." Ajax kijkt uit naar zijn verdere ontwikkeling bij de club.