Ajax verlengt contract van 19-jarig talent: "Een complete speler"

"We zijn erg blij dat Gerald heeft verlengd", zegt Beuker op de officiële kanalen van de club. Alders is een veelzijdige speler die zowel als links- als rechtsback uit de voeten kan, maar ook al eerder op het middenveld heeft gespeeld. "Hij is een intelligente speler die veel energie levert in het Ajax-spel", voegt Beuker toe.

Alders speelt momenteel op huurbasis voor FC Twente, waar hij verder moet rijpen. Beuker legt uit: "Gerald kan de komende maanden bij FC Twente wennen aan het niveau van de Eredivisie, zodat hij in de zomer een nog completere speler is bij zijn terugkeer." Het talent heeft zijn debuut voor Twente nog niet gemaakt en zat afgelopen zaterdag tegen SC Heerenveen negentig minuten op de bank.