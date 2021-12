Geschreven door Idse Geurts 16 dec 2021 om 10:12

In navolging van Marc Overmars en Menno Geelen, heeft Ajax weer het contract van een directielid verlengt. Het gaat hier om het contract van financieel directeur Susan Lenderink. De huidige termijn van Lenderink loopt af in november 2023, maar deze wordt nu verlengt tot 2026.

Lenderink is sinds 2019 werkzaam als financieel directeur bij Ajax. Tegenover de officiële kanalen van Ajax laat ze weten erg blij te zijn met haar nieuwe contract. “Ik werk hier nu tweeënhalf jaar met veel plezier. Het directieteam waar ik onderdeel van uit maak werkt goed samen. Ik merk dagelijks dat we complementair zijn aan elkaar”, stelt Lenderink. “Ondanks het feit dat we het grootste deel van die periode veelvuldig vanuit huis hebben moeten werken, heb ik samen met mijn collega’s van onder andere Finance, HR en ICT de organisatie verder kunnen professionaliseren. Ik ben blij met het in mij gestelde vertrouwen en heb veel zin in de komende jaren bij Ajax”, zo besluit de financieel directeur.

Ajax lijkt dus vast te houden aan de succesvolle directie van de afgelopen jaren. Hopelijk kunnen ze ons nog meer van dit soort mooie seizoenen bezorgen.