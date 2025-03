'Ajax verlengt contract van zwaar geblesseerde Tristan Gooijer'

Gooijer is in de jeugdopleiding van Ajax groot geworden en maakte vorig jaar zijn debuut in de Eredivisie. Hij vertrok dit seizoen naar PEC Zwolle om meer speelminuten te maken, maar zijn avontuur ging helaas snel mis. In zijn eerste Eredivisie-duel met de Zwollenaren scheurde hij al na 23 minuten zijn kruisband, waardoor hij maandenlang aan de kant staat. Het is nog de verwachting dat hij dit seizoen, indien alles meezit, weer in actie komt voor PEC.

Ondanks zijn tegenslag dit seizoen heeft Ajax besloten om het contract van Gooijer open te breken en te verlengen tot medio 2029. Hij doorliep de jeugdopleiding van de Amsterdammers en maakte in december 2023 zijn debuut onder John van 't Schip. Ook staan er gesprekken op de agenda met jong talent Mark Verkuijl, die mogelijk een meerjarig contract bij Ajax zal tekenen.