Geschreven door Jordi Smit 27 jul 2020 om 19:07

© Proshots

Ajax heeft de contracten van twee grote talenten tot medio 2023 verlengd, zo maken de Amsterdammers via het clubkanaal bekend. Het gaat om zowel Naci Ünuvar als Devyne Rensch. “Voor Ajax is dit natuurlijk heel belangrijk”, stelde Edwin van der Sar na de handtekening van beide mannen.

Ünuvar was dolblij met het heugelijke nieuws. “Dat is een heerlijk gevoel. De komende 3 jaar ben ik gewoon nog Ajacied”, stelde het talent. “Ik wil veel spelen in Jong Ajax en veel sterker worden. Vanuit daar wil ik kijken of ik een paar keer bij de wedstrijdselectie kan zitten van Ajax 1.” Rensch herkende zich in dit verhaal. “Mijn contractverlenging is een onbeschrijfelijk moment. Ik wil nu eerst basisspeler worden van Jong Ajax en mij doorontwikkelen naar het eerste.”

Volgens algemeen directeur Van der Sar zijn Ünuvar en Rensch niet de laatste toptalenten die de komende periode hun handtekening zetten. “We zijn met een aantal jongens in gesprek en ik denk dat er de komende tijd meerdere zullen volgen”, vertelde Van der Sar. Ook Overmars was blij met de verlengingen. “Dit zijn jongens die het Ajax-DNA hebben. Ze hebben het talent om Ajax 1 te halen. De komende jaren zijn heel interessant in hun ontwikkeling. Om in Ajax 1 te komen moet je buitengewoon goed zijn.”