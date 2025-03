Ajax verlengt internationale samenwerking: "Draagt daar aan bij"

Ajax en de Mexicaanse club CF Pachuca hebben hun samenwerking verlengd tot 2030, zo meldt de club via de officiële kanalen. De twee clubs hadden al een samenwerking sinds de zomer van 2022 en in de tussentijd hebben de clubs veel uitgewisseld op het gebied van scouting en talentontwikkeling en zijn er meerdere jeugdspelers op stage geweest in Amsterdam.

"Deze samenwerking is van cruciaal belang geweest bij het op één lijn brengen van beide clubs rond een gedeelde visie op de ontwikkeling van voetbaltalent en de uitwisseling van expertise", zegt Marijn Beuker op de officiële clubwebsite. "We zetten ons in om deze langetermijnrelatie voort te zetten, wat onze clubs zal versterken en zal bijdragen aan de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal door onze gezamenlijke inspanningen."

Armando Martínez, President van CF Pachuca: "Voor Club Pachuca is het een eer om deze geweldige alliantie met Ajax voort te zetten. Een club waarmee we niet alleen een diepe vriendschap delen, maar ook dezelfde passie voor voetbal en een vergelijkbaar sportief model dat ons heeft geleid tot het winnen van talrijke nationale en internationale kampioenschappen."



"Onze gedeelde visie op de ontwikkeling van voetbaltalent heeft het mogelijk gemaakt dat onze spelers in Europa kunnen trainen en leren van een van de meest prestigieuze clubs ter wereld, evenals kunnen deelnemen aan internationale toernooien naast historische clubs", gaat hij verder. "We zijn ervan overtuigd dat deze relatie, die verder gaat dan alleen sport, nog vele jaren zal voortduren, altijd met het doel om het wereldwijde voetbal te blijven bevorderen door de uitwisseling van kennis en talent."