Ajax verlengt met groot talent: "Type speler dat we graag zien"

"Door zijn leiderschap is hij een type speler dat we graag zien bij Ajax," vertelt directeur voetbal Marijn Beuker in gesprek met de clubkanalen "Hij is sterk in de duels, wint veel tweede ballen en kan zowel verdedigend als aanvallend goed koppen."

Beuker roemt ook de opbouwende kwaliteiten van de jonge centrumverdediger: "Dankzij zijn functionele techniek is hij in staat om het spel van achteruit en zelfs vanaf het middenveld te versnellen."

Het talent is momenteel voornamelijk actief in Ajax O19, waar hij de aanvoerder van is. Zijn debuut in de Keuken Kampioen Divisie kwam tweemaal heel dichtbij met een plek op de bank maar tot daadwerkelijke minuten is het nog niet gekomen.