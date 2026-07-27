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Ajax verlengt met Rijkhoff en stuurt spits naar buitenland

Max
bron: Ajax
Julian Rijkhoff
Julian Rijkhoff Foto: © BSR Agency

Ajax heeft het contract van Julian Rijkhoff verlengd. De spits wordt komend seizoen verhuurd aan FC Andorra, zo melden de Amsterdammers maandagavond. 

Het contract van Rijkhoff liep nog tot medio 2027, maar is nu met één seizoen verlengd. Komend jaar gaat de 21-jarige spits opnieuw vlieguren buiten Amsterdam maken. De club communiceert bij de contractverlenging ook dat Rijkhoff verhuurd wordt aan FC Andorra op het tweede niveau in Spanje.

Vorig seizoen voetbalde Rijkhoff ook al buiten Amsterdam. Toen was de spits actief bij Almere City, waar hij in 44 wedstrijden goed was voor negentien doelpunten en vier assists. 

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