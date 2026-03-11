Laatste nieuws
Ajax verlengt met talentvolle middenvelder: "We zijn heel blij"

Max
bron: Ajax
Thijmen Romers
Thijmen Romers Foto: © Pro Shots

Thijmen Romers heeft een nieuw contract getekend bij Ajax. De achttienjarige middenvelder ligt nu tot medio 2029 vast in Amsterdam. 

Romers had nog een contract tot medio 2027, maar is nu nog langer verbonden aan Ajax. "We zijn blij dat Thijmen vandaag zijn handtekening heeft gezet onder een nieuwe verbintenis met de club. Hij is een dynamische middenvelder met veel diepgang", reageert directeur voetbal Marijn Beuker op de clubsite van Ajax. 

Eerder dit seizoen debuteerde Romers voor Jong Ajax in het betaalde voetbal. "Met zijn spelinzicht is Thijmen in staat om de ruimtes op de helft van de tegenstander te benutten en zodoende kansen te creëren. Wij hebben er vertrouwen in dat hij zich de komende jaren verder gaat ontwikkelen in het Ajax-shirt", besluit Beuker. 

