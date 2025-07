Ajax verlengt samenwerking met bestaande partner tot medio 2028

Commercieel directeur van Ajax, Cas Biesta, is blij met de verlenging. "In dit partnership met Sandals Resorts laten we zien welke impact Ajax ook aan de andere kant van de wereld kan maken", vertelt hij. "Het is prachtig om te zien dat het Future Goals-programma al drie jaar non-stop draait op Curaçao. De basis is “liefde voor voetbal” maar het brengt kinderen ook van alles bij over teamwork, creativiteit, veerkracht en het zorgen voor je omgeving. Met veel trots gaan we samen voor More Future Goals."

Patrice Gilpin, de PR-Manager van de Sandals Foundation, is eveens content. "Door onze samenwerking met Ajax uit te breiden, geven we meer kinderen de kans om te spelen, leiding te geven en op een betekenisvolle manier contact te maken met de omgeving. Door onze voortdurende inspanningen hebben we bijna 300.000 kilo plastic gerecycled en meer dan 282 vierkante meter visnetten verzameld op Curaçao. Samen bouwen we aan een sterkere, duurzamere toekomst voor het Caribisch gebied."