Ajax verlengt samenwerking met sponsor: "Daar zijn we trots op"
Ajax heeft de samenwerking met rug- en jeugdsponsor Olympia verlengd. Beide partijen zijn nu tot 2029 aan elkaar gecommitteerd.
Sinds 2024 is de arbeidsbemiddelaar zichtbaar op de shirts van de Ajax-jeugd en vorig seizoen werd het ook rugsponsor van de hoofdmacht van de Amsterdammers. Olympia en Ajax tekende een contract tot 2027, maar deze is nu verlengd tot 2029.
Commercieel directeur Cas Biesta is blij met de verlengde samenwerking. "Talentontwikkeling vormt de basis van onze club en juist daarin vinden Ajax en Olympia elkaar. Dat Olympia ervoor kiest om verbonden te blijven aan onze jeugdopleiding, de Olympia Future Cup en Ajax 1, laat zien hoeveel vertrouwen zij hebben in onze gezamenlijke toekomst", reageert hij op de clubkanalen. "Daarnaast zijn we trots op wat we samen buiten het voetbalveld hebben bereikt. Met initiatieven als Uitgelezen Kans hebben we laten zien dat een partnership ook maatschappelijke impact kan hebben."
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