Ajax verliest Champions League uit zicht door nederlaag tegen Twente

Ajax heeft een dure nederlaag geleden. De ploeg van hoofdtrainer Oscar Garcia ging zaterdagavond in eigen huis met 1-2 onderuit tegen FC Twente, waardoor de Tukkers de Amsterdammers zijn gepasseerd op de ranglijst.

Al na achttien minuten was het raak voor FC Twente. Ramiz Zerrouki kon vanaf de rand van het strafschopgebied uithalen en verschalkte doelman Maarten Paes in de korte hoek. Een kwartiertje later kwam Ajax echter ook alweer op gelijke hoogte. Wie anders dan Wout Weghorst scoorde tegen FC Twente en bepaalde de ruststand op 1-1.

Ruim tien minuten voor tijd kwamen de Tukkers weer op voorsprong in Amsterdam. Sam Lammers bereikte Bart van Rooij, die naar binnen kapte en in de verre hoek raak schoot: 1-2. In de absolute slotfase probeerde Ajax nog wel naar voren te drukken, maar kreeg FC Twente de grootste kans. Mats Rots stuitte echter op Paes. Gescoord werd er niet meer, waardoor FC Twente met 1-2 wist te winnen in Amsterdam.

Opstelling Ajax: Paes; Gaaei (89. Dolberg), Sutalo, Baas, Rosa; Berghuis (72. Carrizo), Mokio, Steur; Edvardsen (58. Gloukh), Weghorst (72. Konadu), Godts.