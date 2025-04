Ajax verliest geld maar deelt meer contracten uit: "Tegenstrijdig"

"De salarisuitgaven namen met ongeveer tien procent toe. Ook het aantal fulltime arbeidsplaatsen groeide met 26, naar 488. Dat lijkt op het eerste gezicht tegenstrijdig met de reorganisatie op kantoor. Ajax zegt in het verslag dat meer is uitgegeven aan spelers en staf. Het aantal arbeidsplaatsen groeide door de strategie om meer jeugdcontracten uit te delen", opent Tom Knipping bij Voetbal International.

Ook probeert Ajax talent via het buitenland binnen te halen. "Ajax begon bovendien een samenwerking met Al Bidda SC in Qatar, waardoor extra trainers zijn ingezet. Verder betaalde Ajax meer aan huisvestingskosten, omdat de Johan Cruijff Arena door het uitgebreidere Europese programma vaker gehuurd moest worden."

"Toch is het doel van break-even dichterbij gekomen, omdat de omzet harder steeg dan de uitgaven. Zodoende stond Ajax halverwege het seizoen op een operationeel resultaat (het resultaat exclusief transfers) van min 3,8 miljoen. Vermoedelijk is dat tekort intussen nog wel wat verder opgelopen. Dit komt doordat clubs in de eerste seizoenshelft altijd meer verdienen dan in de tweede seizoenshelft", weet Knipping.

"Dat heeft onder meer te maken met het moment van uitbetaling van UEFA-premies. Tegelijk blijven de maandelijkse uitgaven gedurende het hele seizoen ongeveer gelijk", vervolgt hij. "Hoewel de huishouding nog niet helemaal in balans is, heeft de club wel een stap gezet op weg naar dat doel. Vorig jaar kwam Ajax halverwege nog 12,8 miljoen tekort."