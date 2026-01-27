'Ajax verliest grip op Resink door interesse uit buitenland'

Ajax dreigt de strijd om Stije Resink te gaan verliezen. De middenvelder van FC Groningen staat al lange tijd op de radar in Amsterdam, maar is inmiddels ook in het buitenland opgevallen.

Ajax wordt al lange tijd gelinkt aan Resink, die komende zomer naar verluidt voor een vaste afkoopsom van zes miljoen euro kan vertrekken. Volgens Voetbal International is het echter nog maar de vraag of de Amsterdammers de kans krijgen om die na dit seizoen te activeren.

Sinds vorige week staat Resink ook nadrukkelijk in de belangstelling van Benfica. De Portugese club wil de Nederlander zo snel mogelijk binnenhalen. 'En dus verliest Ajax nu de controle over de situatie', zo wordt er geschetst. "Het levert weer een nieuw dilemma op: moet er niet tóch een poging gewaagd worden om Resink nu al binnen te halen?"

Afgelopen weekend was er volgens Resink nog geen bod binnengekomen bij FC Groningen en de houding van de Trots van het Noorden is ook duidelijk: alleen bij 'grote bedragen' lijkt een winterse transfer een optie. Het is sterk de vraag of Ajax dat wil en kan betalen.