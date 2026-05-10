Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax verliest in de slotminuut en zakt naar de vijfde plaats

Joram
bron: Ajax1
Kasper Dolberg en Dani de Wit
Kasper Dolberg en Dani de Wit Foto: © BSR Agency

Ajax heeft zondagavond een nederlaag geleden tegen FC Utrecht. In de Johan Cruijff ArenA leek het duel lang in 1-1 te eindigen, maar in de absolute slotfase gingen de Amsterdammers alsnog onderuit: 1-2.

Ajax was in de eerste helft de gevaarlijkste ploeg en kreeg meerdere grote kansen. Mika Godts raakte na 35 minuten de paal met een hard schot. In de rebound schoot Youri Regeer vervolgens over, terwijl het doel vrijwel leeg was.

FC Utrecht kwam in de 81ste minuut verrassend op voorsprong. Vesterlund rondde af na een goede assist van Zechiel en zette de bezoekers op 0-1. Ajax reageerde snel en maakte drie minuten later alweer gelijk via Wout Weghorst, die raak kopte uit een corner.

In de slotfase leek een gelijkspel het hoogst haalbare, maar in de 97ste minuut sloeg FC Utrecht alsnog toe. Mike van der Hoorn kopte de 1-2 binnen en bezorgde de Domstedelingen de overwinning. Door de nederlaag zakt Ajax naar de vijfde plek in de Eredivisie. FC Utrecht stijgt naar de zevende plek en is verzekerd van de play-offs.

Gerelateerd:
Wim Kieft

Wim Kieft kritisch op Ajacied: "Wat mij het meest verbaasd..."

0
Niklas Vesterlund en Mika Godts

Vesterlund legt uit: "Wisten dat Ajax daar moeite mee zou hebben"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sven Mislintat in de Johan Cruijff Arena

Maduro blikt terug op Mislintat-chaos: "Dat mag eigenlijk niet"

0
Ron Jans coacht tegen NAC Breda

Ron Jans tegenover Ajax: "Staan er beter op dan tijdje geleden"

0
Mika Godts

Godts over transfer: "Misschien komt er wel niemand in de zomer"

0
Dick Schreuder

Dick Schreuder naar Ajax? "Daar heeft hij wel ruzie voor over"

0
Cristian Willaert

Willaert over trainerszoektocht Ajax: "Niet allemaal Spanjaarden"

0
Mounir Boualin

Boualin tipt aanvaller voor Ajax: "Vind het echt een leuke speler"

0
Maarten Stekelenburg

Stekelenburg over kwalijk moment bij Ajax: "Ze namen niet op..."

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Wim Kieft kritisch op Ajacied: "Wat mij het meest verbaasd..."

Vesterlund legt uit: "Wisten dat Ajax daar moeite mee zou hebben"

Klaassen vol onbegrip: "Ik weet niet wat ik ervan moet zeggen..."

Regeer keihard na nederlaag: "Met alle respect, dit moet erin"

García baalt: "Op dit niveau kun je dit soort fouten niet maken"

Van der Hoorn eerlijk na late zege: "Ajax hield ons in leven"

Berghuis na nederlaag: "Je moet ‘m op de kin nemen en doorgaan"

Bijzonder scenario: PSV kan Ajax laatste zet richting play-offs geven
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws