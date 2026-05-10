Ajax verliest in de slotminuut en zakt naar de vijfde plaats
Ajax heeft zondagavond een nederlaag geleden tegen FC Utrecht. In de Johan Cruijff ArenA leek het duel lang in 1-1 te eindigen, maar in de absolute slotfase gingen de Amsterdammers alsnog onderuit: 1-2.
Ajax was in de eerste helft de gevaarlijkste ploeg en kreeg meerdere grote kansen. Mika Godts raakte na 35 minuten de paal met een hard schot. In de rebound schoot Youri Regeer vervolgens over, terwijl het doel vrijwel leeg was.
FC Utrecht kwam in de 81ste minuut verrassend op voorsprong. Vesterlund rondde af na een goede assist van Zechiel en zette de bezoekers op 0-1. Ajax reageerde snel en maakte drie minuten later alweer gelijk via Wout Weghorst, die raak kopte uit een corner.
In de slotfase leek een gelijkspel het hoogst haalbare, maar in de 97ste minuut sloeg FC Utrecht alsnog toe. Mike van der Hoorn kopte de 1-2 binnen en bezorgde de Domstedelingen de overwinning. Door de nederlaag zakt Ajax naar de vijfde plek in de Eredivisie. FC Utrecht stijgt naar de zevende plek en is verzekerd van de play-offs.
