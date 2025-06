'Ajax verliest naast middenvelder nóg een talent aan Real Madrid'

Zondag werd bekend dat de zestienjarige middenvelder Abdellah Ouazane Ajax gaat inruilen voor de jeugdopleiding van Real Madrid. Volgens The Athletic gaat broer Zakaria met hem mee. De achttienjarige centrum spit kwam het afgelopen seizoen tien keer in actie voor de Onder 19 van de Amsterdammers en zal komen seizoen uitkomen voor Real Madrid C.