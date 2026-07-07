Ajax verliest oefenwedstrijd: "Verdediging laat te wensen over"
Ajax heeft onder leiding van de nieuwe trainer Míchel zijn eerste oefenwedstrijd gespeeld. De Amsterdammers gingen met 1-3 onderuit tegen Panathinaikos, maar volgens journalist Sam Planting van Voetbal International leverde het duel wel een eerste inkijkje op in de tactische ideeën van de Spanjaard. Tegelijkertijd maakte het spel van Ajax nog geen overtuigende indruk.
Vooral zonder bal probeert Míchel zijn ploeg anders neer te zetten dan voorheen. Planting ziet daarin duidelijke overeenkomsten met de werkwijze van de trainer bij Girona. "Als Panathinaikos eenmaal voorbij de Amsterdamse druk komt, zien we het Ajax van Míchel dezelfde defensieve structuur aannemen als zijn Girona vorig seizoen", merkt Planting op in Voetbal International.
"Vanuit een compacte, symmetrische 4-4-2-structuur moet zijn ploeg een middenblok vormen", gaat de journalist verder. "De buitenspelers van Ajax zakken naast middenvelder Regeer en Steur uit, terwijl Gloukh naast spits Don-Angelo Konadu voorin komt te staan."
Ook voor Gloukh heeft Míchel volgens Planting een specifieke taak in gedachten. "Ook hierbij heeft Míchel een rol voor Gloukh in petto die hem niet al te veel intensieve meters kost. Wederom is de voornaamste prioriteit voor de Israëliër om passlijnen af te schermen."
"Gezien de kwetsbaarheden die Ajax op individueel-verdedigend vlak in 2025/26 vertoonde, zijn de ingrijpende veranderingen qua defensieve structuur van Míchel begrijpelijk. Maar met nog 19 dagen te gaan voor het eerste officiële duel van 2026/27, laat de uitvoering op verdedigend vlak nog best wat te wensen na", aldus Planting.
'Verkoop Steur geschenk uit de hemel': "Na wanbeleid bij Ajax.."
Ajax verliest oefenwedstrijd: "Verdediging laat te wensen over"
Ouazane over trainer Míchel: "Hij vraagt hulp aan zijn assistenten"
BREAKING | 'Sean Steur vertrekt voor 27 miljoen euro bij Ajax'
'Drama voor oud-Ajacied Henderson: WK voorbij na ongelukkige val'
Planting over Ajacied: "Míchel heeft een klusje bedacht voor hem"
Wout Weghorst lacht: "Daar is inmiddels ook genoeg over gezegd"
'Ajax hoopte op Mijnans': "Dat was het allergrootste probleem"
Verweij onthult: "Jordi Cruijff is bezig met enkele kanonnen"
Ajax met 25 spelers op trainingskamp, Kasper Dolberg ontbreekt
Vink baalt flink: "Jordi Cruijff laat niets meer van zich horen"
FC Transfervrij: is 1 van deze Nederlanders een optie voor Ajax?
Weghorst eerlijk over stap naar FC Twente: "Zocht zelf contact"
Ten Hag geeft oud-Ajacied een pluim: "Dat bleek een gouden greep"
'Ajax en Trabzonspor zijn in gesprek over lucratieve ruildeal'
'Kans dat Dani Ceballos naar Ajax komt groeit door ontwikkeling'
'Daley Blind gespot met Ajacied, weg ligt vrij voor terugkeer'
"Als je Wout Weghorst kent, weet je dat het een gouden vent is"
Theo Janssen werd teruggezet: "Daarna ga je niet meer naar huis"
Jordan Henderson struikelt over reclamebord: "Het lijkt ernstig"
'Kaplan lijkt definitieve transfer naar club te kunnen vergeten'
'Gaaei kan oud-Ajacied opvolgen bij fraaie club uit Duitsland'
Da Silva kritisch: "Clubs moeten spelers daarin beter begeleiden"
"De komst van Ter Stegen tekent de aanpak van Cruijff bij Ajax"
Henderson reageert op bizar gerucht: "De Viagra helpt zeker"
"Míchel sprak met Mijnans, keuze gemaakt toen PSV zich meldde"
'Eredivisie-club wil zich versterken met voormalig Ajax-doelman'
'Ajax nog altijd geïnteresseerd in dure Spaanse spelmaker'
'Ajax afgetroefd: Amsterdammers zien target naar PSV vertrekken'
'Ajax-verdediger ontbreekt bij oefenduel, interesse uit Bundesliga'