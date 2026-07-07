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Ajax verliest oefenwedstrijd: "Verdediging laat te wensen over"

Joram
Trainer Míchel van Ajax
Trainer Míchel van Ajax Foto: © Pro Shots

Ajax heeft onder leiding van de nieuwe trainer Míchel zijn eerste oefenwedstrijd gespeeld. De Amsterdammers gingen met 1-3 onderuit tegen Panathinaikos, maar volgens journalist Sam Planting van Voetbal International leverde het duel wel een eerste inkijkje op in de tactische ideeën van de Spanjaard. Tegelijkertijd maakte het spel van Ajax nog geen overtuigende indruk.

Vooral zonder bal probeert Míchel zijn ploeg anders neer te zetten dan voorheen. Planting ziet daarin duidelijke overeenkomsten met de werkwijze van de trainer bij Girona. "Als Panathinaikos eenmaal voorbij de Amsterdamse druk komt, zien we het Ajax van Míchel dezelfde defensieve structuur aannemen als zijn Girona vorig seizoen", merkt Planting op in Voetbal International

"Vanuit een compacte, symmetrische 4-4-2-structuur moet zijn ploeg een middenblok vormen", gaat de journalist verder. "De buitenspelers van Ajax zakken naast middenvelder Regeer en Steur uit, terwijl Gloukh naast spits Don-Angelo Konadu voorin komt te staan."

Ook voor Gloukh heeft Míchel volgens Planting een specifieke taak in gedachten. "Ook hierbij heeft Míchel een rol voor Gloukh in petto die hem niet al te veel intensieve meters kost. Wederom is de voornaamste prioriteit voor de Israëliër om passlijnen af te schermen." 

"Gezien de kwetsbaarheden die Ajax op individueel-verdedigend vlak in 2025/26 vertoonde, zijn de ingrijpende veranderingen qua defensieve structuur van Míchel begrijpelijk. Maar met nog 19 dagen te gaan voor het eerste officiële duel van 2026/27, laat de uitvoering op verdedigend vlak nog best wat te wensen na", aldus Planting.

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