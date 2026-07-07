Ajax verliest oefenwedstrijd: "Verdediging laat te wensen over"

Ajax heeft onder leiding van de nieuwe trainer Míchel zijn eerste oefenwedstrijd gespeeld. De Amsterdammers gingen met 1-3 onderuit tegen Panathinaikos, maar volgens journalist Sam Planting van Voetbal International leverde het duel wel een eerste inkijkje op in de tactische ideeën van de Spanjaard. Tegelijkertijd maakte het spel van Ajax nog geen overtuigende indruk.

Vooral zonder bal probeert Míchel zijn ploeg anders neer te zetten dan voorheen. Planting ziet daarin duidelijke overeenkomsten met de werkwijze van de trainer bij Girona. "Als Panathinaikos eenmaal voorbij de Amsterdamse druk komt, zien we het Ajax van Míchel dezelfde defensieve structuur aannemen als zijn Girona vorig seizoen", merkt Planting op in Voetbal International.

"Vanuit een compacte, symmetrische 4-4-2-structuur moet zijn ploeg een middenblok vormen", gaat de journalist verder. "De buitenspelers van Ajax zakken naast middenvelder Regeer en Steur uit, terwijl Gloukh naast spits Don-Angelo Konadu voorin komt te staan."