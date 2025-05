'Ajax verliest opnieuw arbitragezaak: miljoenen naar kamp-Antony'

De kwestie draait om een afspraak die bij Antony’s transfer van São Paulo naar Ajax werd gemaakt. Daarbij werd vastgelegd dat 4ComM als tussenpersoon zou optreden bij een latere verkoop van de speler. Volgens de arbitragecommissie had Ajax bij Antony’s overstap naar Manchester United onvoldoende overleg gevoerd met 4ComM over een mogelijke commissie, terwijl daar wel een inspanningsverplichting voor bestond.

De zaak werd op 28 maart 2025 behandeld in Zeist. 4ComM eiste ruim vijf miljoen euro, en werd grotendeels in het gelijk gesteld. De commissie oordeelde dat Ajax niet verplicht was tot betaling, maar wel de plicht had om in gesprek te gaan over de hoogte van een eventuele vergoeding. Omdat Ajax dat naliet, achtte de commissie een bedrag van 1,25 miljoen euro redelijk.

Eerder had Antony zelf al een conflict met Ajax, nadat hij enkele trainingen en een wedstrijd oversloeg rond zijn transfer. Ajax legde hem toen boetes op en hield een deel van zijn salaris in. Die zaak werd geschikt voordat de arbitragecommissie uitspraak kon doen. In deze nieuwe zaak, tussen Ajax en 4ComM, is nu wél een bindende uitspraak gedaan.