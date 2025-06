Ajax verliest 'pareltje': "Hij heeft alle spitsen uitgeschakeld"

Oranje Onder 19-bondscoach Peter van der Veen is lyrisch over Precious Ugwu. De verdediger ruilde Ajax vrijdag in voor FC Volendam.

Oranje Onder 19 werd donderdagavond Europees kampioen door de leeftijdsgenoten van Spanje met 1-0 te verslaan. Bondscoach Van der Veen wordt bij FC Afkicken gevraagd naar zijn pareltje. "Als ik er eentje moet noemen, is dat Precious Ugwu", luidt zijn antwoord. "Hij heeft alle spitsen bijna uitgeschakeld, met heel clean verdedigen."

De negentienjarige Ugwu speelde ruim tien jaar in de jeugd van Ajax, maar tekende vrijdag een meerjarig contract bij FC Volendam. "Het is echt nog een hele ouderwetse verdediger, die ook goed aan de bal is, goed atletisch vermogen heeft", prijst Van der Veen zijn pupil. "Het is ongelooflijk wat voor toernooi hij heeft gespeeld."