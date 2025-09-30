Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Ajax verliest pijnlijk tegen Marseille in Champions League-duel

Cherine
Mika Godts
Mika Godts Foto: © BSR Agency

Ajax leed dinsdag in de Champions League een pijnlijke 4-0 nederlaag bij Olympique Marseille. Vanaf het eerste fluitsignaal waren de Amsterdammers kansloos en machteloos, wat de druk op trainer John Heitinga alleen maar vergroot.

Na zes minuten scoorde Igor Paixão, voormalig Feyenoord-speler, al de 1-0 uit grote ruimte. Kort daarna maakte hij ook de 2-0, na balverlies van Davy Klaassen. Keeper Jaros stond machteloos toe te kijken.

Voor rust liep Ajax tegen een 3-0 achterstand aan door Mason Greenwood, en kort na rust volgde de 4-0 via Pierre-Emerick Aubameyang. Marseille nam daarna gas terug, maar het duel was beslist.

Ajax probeerde nog aan te zetten met invallers, maar creëerde geen echte kansen. In het Stade Vélodrome bleef het steken op een beschamende 4-0 nederlaag.

