'Ajax verliest strijd om Sano': "Die clubs willen meer neerleggen"

Kodai Sano lijkt deze winter niet naar Ajax te gaan. De Amsterdammers zullen het in de onderhandelingen met NEC dan ook eerder lastiger dan gemakkelijker krijgen na afgelopen weekend. In Nijmegen is men behoorlijk klaar met de handelswijze omtrent het forceren van een transfer van Ajax.

Zo zou beleidsbepaler Marijn Beuker met Sano gedineerd hebben in Amsterdam op zaterdag. "Bij NEC heerst er op zaterdagavond verbazing en irritatie", schrijft Sander Janssen in Voetbal International. "Onderhandelen met een speler zonder toestemming van zijn werkgever is niet toegestaan door de FIFA, al gebeurt het in het moderne voetbal steeds vaker. Ajax ontkent dat dus. Beuker zou toevallig in hetzelfde restaurant hebben gedineerd waar zijn nieuwste transferdoelwit ook aanwezig was."

Nadat NEC, ondanks goede gesprekken met Sano, niet overstag wilde gaan, kwamen er 'dreigementen'. Zo zou Sano een arbitragezaak aan kunnen spannen. "Een arbitragezaak wordt door NEC ondertussen als kansloos geacht, met voorbeelden als Micky van de Ven die via dezelfde weg een transfer van FC Volendam naar VfL Wolfsburg wilde afdwingen en daarbij faalde."

"Bij de achterban van NEC heerst zondag veel onrust door de verhalen over Sano. De clubleiding van de Nijmegenaren had eerder grote woorden en zei dat twintig miljoen niet genoeg zou zijn om de Japanner deze winter te laten gaan", weet Janssen. "NEC schakelde zelfs supermakelaar Jorge Mendes in om in de zomer een recordbedrag voor Sano binnen te krijgen."

Maar plots is daar een persoonlijk akkoord met de speler. Het laat NEC koud. "Voor de directie van NEC is er echter weinig veranderd: wat hen betreft blijft Sano tot de zomer in Nijmegen en wordt er niet meegewerkt aan een transfer. Bij NEC heerst er vooral irritatie over de 'spelletjes' die Ajax en de zaakwaarnemers van Sano spelen in de media om de Japanner 'gek te maken', vertellen ingewijden."

"Onder meer Crystal Palace en VfL Wolfsburg meldden zich onlangs ook in Nijmegen. Die clubs zijn bereid om meer geld neer te leggen dan de eerste bieding van Ajax, maar ook zij kregen nul op het rekest van NEC. NEC wil, met Sano als bepalende speler op het middenveld, dit seizoen een Europees ticket bemachtigen. In de zomer krijgt Sano dan de ruimte om een transfer te maken", besluit Janssen.